Sendezeiten

Oper - da denken die meisten an eine große Bühne, an ein Orchester, an Sängerinnen und Sänger. Aber es gibt noch viele wichtige Menschen im Hintergrund, zum Beispiel Korrepetitoren.

Geheimnisvoll sehen die Opernhäuser hinter der Bühne aus. Unzählige Türen, Zimmer und Gänge gibt es, und ganz unterschiedliche Geräusche sind zu hören. Was ist da los? Was passiert hinter den Kulissen der Opernhäuser? Welche Menschen stehen nicht im Rampenlicht und sind dennoch sehr wichtig? Kristina Dumas in der Bayerischen Staatsoper in München und hat dort Sophie Raynaud während ihrer Arbeit mit dem Opernsänger Johannes Kammler getroffen. Sie ist Korrepetitorin.