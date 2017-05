Sendezeiten

Unser Kakadu entdeckt ja zur Zeit die Natur - und ist dabei auch auf Musik gestoßen: die Pastorale, Beethovens 6. Sinfonie.

"Im Wald, da bin ich glücklich!" hat der Komponist Ludwig van Beethoven mal gesagt. Wie viele Großstadtmenschen kannte auch er die Sehnsucht nach der Natur - dort, wo es nicht so eng ist, nicht so laut und nicht so staubig wie in einer großen Stadt. In seiner 6. Sinfonie beschreibt er mit Musik einen Ausflug auf das Land: Ein kleines Vogelkonzert an einem freundlichen Bach in einer Landschaft mit viel Grün, Wald und Wiesen, dazu ein Picknick, bei dem getanzt wird – aber dann: Ein dickes Gewitter zieht auf, blitzschnell die Picknicksachen zusammengepackt und irgendwo Schutz gesucht!