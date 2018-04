Am Musiktag präsentiert Euch Tim:

Schon mal ein buntes Kamel gesehen? Marko Simsa hat hat sich für seine neue CD dieses Tier ausgedacht und es mit seinen Musikern aus dem Libanon, dem Iran und Syrien auf eine musikalische Reise durch den Orient geschickt.

Herausgekommen ist eine CD, über die Marko sagt: "Es wurde immer so viel berichtet über Krieg, Terroristen. Nie wurde darüber berichtet, wie die Menschen dort leben in den Ländern. Was die Kinder dort gern machen, welche Spiele sie spielen, welche Musik die hören. Und ich glaube, wenn man untereinander sich besser kennenlernt, dann werden auch Ängste abgebaut. Dann sieht man plötzlich, klar, die sind ja wie du und ich und wir erzählen einfach schöne Geschichten aus dem Alltag."

Die zweite CD, die die Klangohr CD-Tester Euch heute vorstellen, stammt von einer Band, die eigentlich Jazzmusik für Erwachsene machen. ‚Jollis wilde Welt der Worte’ heißt ihre erste CD für Kinder. Von Rüdiger Bischoff

Außerdem zu hören:

Spanien, olé! Sonne, Strand und gutes Essen - viele von euch denken wahrscheinlich sofort an genau diese Dinge! Vielleicht kennen auch einige den Flamenco - diesen feurigen Tanz, bei dem die Frauen so kleine Klappern in den Händen haben - Kastagnetten - und damit beim Tanzen herumklappern.

Es gibt aber noch viel mehr Musik in Spanien und jede Region hat da so ihre eigenen Besonderheiten.

Wie sich traditionelle Musik im Nordwesten von Spanien, in Galicien anhört, das könnt ihr jetzt kennenlernen. Brigitte Jünger nimmt euch mit zu einer Musikreise, in der es den Dudelsack und die Drehleier zu hören gibt und die Frage geklärt wird, was die berühmte Pilgerstadt Santiago de Compostela damit zu tun hat.

Eine Musikreise nach Galicien von Brigitte Jünger