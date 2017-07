Sendezeiten

Fröhliche Musik zum Tanzen und Mitklatschen - das ist Klezmer!

Aber was genau ist Klezmer Musik, wo ist sie entstanden - und wie hat sie sich entwickelt? Das hat Kristina Dumas für uns herausgefunden; dafür hat sie Daniel Grossmann getroffen, er leitet das Orchester am Jakobsplatz in München. Hier spielen jüdische und nicht-jüdische Musikerinnen und Musiker gemeinsam - auch Klezmer!