Sendezeiten

Ein Streit kann schnell ausarten. Regeln können das verhindern. Solche "Turnierkämpfe" kennen manche Tierarten und auch Ritter haben so gekämpft. Und auch Gesangsduelle funktionieren so.

So wie im Tierreich Fische und Hirsche oder bei den Menschen Ritter darum kämpfen, wer der Stärkste, Beste oder Geschickteste in einer Sache ist, kommen auch Menschen zusammen, um sich trällernd miteinander zu messen oder Streit zu lösen. Solche Duelle finden sich unter anderem in der Popmusik, in folkloristischen Liedern, in klassischer Musik und sehr ausgeprägt auch im Rap.