Sendezeiten

In vielen Schulklassen wird zu Beginn des Unterrichts gesungen. In welcher Schulklasse jedoch singt der Lehrer dann weiter oder rappt sogar?

Ein Lehrer, der singt - im ganz normalen Unterricht? Frau Sponsel, Lehrerin der Klasse 3 in der Meinhard Grundschule im hessischen Grebendorf, singt tatsächlich: Anweisungen, Aufgaben, Ansagen. Denn sie meint: "Besser, als wenn ich meine Schüler so zutexte. Mit Musik - das geht langsamer, das kommt an, das wird verarbeitet." Natürlich geht es aber auch in der Klasse 3 manchmal turbulent zu. Dann rappt Frau Sponsel schon mal ...