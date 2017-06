Sendezeiten

Sie ist d a s Sommerfest der Musik: Die "Fête de la Musique", die alljährlich am 21. Juni in vielen Ländern der Welt gefeiert wird. Kann man den Sommer schöner beginnen ...?

China, Indien, Deutschland, Italien, Griechenland, Russland, Peru und Brasilien, Japan und Mexico, die USA und Australien... Na, habt ihr eine Idee, worum es geht? Um Fußball? Die Olympischen Spiele...? Nein, falsch geraten.

In all diese Ländern - und in vielen mehr - wird jedes Jahr am 21. Juni die "Fete de la Musique" gefeiert. Wenn ihr davon noch nie etwas gehört habt, dann geht doch heute einfach mal auf die Straße und lauscht, ob ihr irgendwo Musik hört. Allein in Deutschland treten tausende von Bands, Chören und Solisten in über 50 Städten und Dörfern auf.

Denn was man liebt, das soll man feiern!