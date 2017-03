Sendezeiten

Er ist ein Klavier-Star: Lars Vogt. Jetzt hat er eine CD mit Stücken für Kinder eingespielt.

"Leben ohne Musik ist ein Irrtum", sagt der Pianist Lars Vogt. Und weil er die Musik so sehr liebt, möchte er sie auch möglichst vielen Menschen vermitteln - auch Kindern. Deshalb hat er eine CD mit Stücken für Kinder eingespielt. Sie heißt "For Children", und Katrin Giese hat sie gemeinsam mit einigen Kindern gehört, die selbst Klavier spielen. Und die waren auch gleich angesteckt, selbst in die Tasten zu greifen ...

Angaben zu der CD:

Titel "For Children"

Mit Lars Vogt (Klavier)

Werke von Thomas Larcher, Robert Schumann und Béla Bartók

Label: CAvi

Bestellnummer 3465222