Das "Händel-Experiment" machte Musikunterricht zum kreativen Komponisten-Workshop. Erstmals wurde den Teilnehmern dabei auch eine moderne, intuitiv nutzbare Software zur Musikproduktion angeboten. Die Aktion startete in allen Bundesländern jeweils zum Schuljahresbeginn 2017/18. Eine Jury wählte drei der interessantesten Kompositionen aus und stellte den betreffenden Schulklassen professionelle Arrangeure an die Seite. Gemeinsam wurden die Werke veredelt und zur Aufführungsreife gebracht.

Der Höhepunkt wird dann das Finalkonzert mit dem renommierten MDR Sinfonieorchester sein. Der Termin steht schon fest: Am 3. Mai 2018 in Halle an der Saale. Hier werden die Schüler erleben, wie ihre musikalischen Ideen klingen, wenn ein erstklassiges Sinfonieorchester sie spielt. Dazu gibt es natürlich viel Händel zu hören. Das Konzert wird live übertragen, von ARD-Sendern deutschlandweit im Radio sowie als Video-Stream im Internet.

Von Ulrike Jährling