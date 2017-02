Sendezeiten

Im Schulchor zu singen, das bedeutet längst nicht mehr nur Volks- oder Kinderlieder zu trällern. Längst stehen dort ganz aktuelle Pop- oder Rocksongs auf dem Programm!

So ist es auch in der August-Bebel-Grundschule in Leipzig. Jeden Dienstag kurz nach dem Mittagessen versammeln sich die Kinder der ersten und zweiten Klassen, um gemeinsam zu singen. Ihr Chorleiter ist der Singer-Songwriter Neo Kaliske; er hat auch eigene Songs für seinen Chor geschrieben. Claudia Euen war bei einer Probe dabei.