Sendezeiten

Bücher kann man im Buchladen kaufen oder in der Bibliothek oder von Freunden ausleihen. Doch was sind eigentlich diese E-Books, also diese elektronischen Bücher?

Und kann man alle neuen Kinderbücher auch auf einem E-Book-Reader, das heißt einem Lesegerät, Smartphone oder Tablet lesen? Darüber machen sich Silas, Marie, Lena und Karin Hahn Gedanken und Kathleen Neumann vom Ueberreuter Verlag gibt Antworten.