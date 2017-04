Immer am 23. April, am Welttag des Buches, wird der THEO verliehen - in diesem Jahr schon zum zehnten Mal.

Benannt ist der THEO nach dem deutschen Schriftsteller Theodor Fontane (1819-1898). Er richtet sich an Kinder und Jugendliche in verschiedenen Altersstufen. Jedes Jahr gibt es für den Wettbewerb ein neues Thema, dieses Mal lautete es "Nichts".