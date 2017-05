Sendezeiten

Als Ritter in glänzender Rüstung gefangene Prinzessinnen befreien, gegen Schurken und Drachen kämpfen - im neuen Spiel "Drachenturm" könnt ihr genau das erleben.

Der Drache hat die Prinzessin in seinen Turm gesperrt. Sofort eilen der Prinz und seine Gefährten zu Hilfe. Nur mit einem guten Gedächtnis und viel Geschick schaffen sie es, gemeinsam die Prinzessin zu retten, bevor der Drache alles zum Einsturz bringt. Denn der zieht langsam aber sicher am Fundament des Turms und macht so dieses Abenteuer zu einem Wettlauf gegen die Zeit.