Sendezeiten

Chattet ihr ab und an mit euren Freunden im Internet? Wir geben euch Tipps, wie ihr das auch wirklich sicher tun könnt: mit "Seitenstark"!

Das Chatten geht ja ganz einfach auf einigen Internetseiten, man muss sich manchmal nicht einmal anmelden. Doch wer da eigentlich auf der anderen Seite so alles mitchattet, wissen viele gar nicht. Und das kann manchmal gefährlich werden. Warum, das wissen die Macher des "Seitenstark-Chats" in Leipzig, denn die schauen sich schon seit vielen Jahren genau an, wo Kinder sich im Internet so austauschen und über was sie da alles reden. Der 13jährige Paul wohnt in Leipzig, interessiert sich fürs Chatten und hat die Erfinder von "Seitenstark" gemeinsam mit unserem Reporter Ronny Arnold an der Uni Leipzig besucht.

