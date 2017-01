Sendezeiten

Surfen, chatten, posten, spielen - im Internet ist fast alles möglich. Manchmal kann es aber auch ganz schön verwirrend sein, ein richtiger Datendschungel. Ist dieser Dschungel auch gefährlich?

Spaß macht es ja schon, mit Freunden im Internet zu chatten oder Spiele auszuprobieren. Aber kann das auch gefährlich werden? Wie kann ich im Netz sicher sein? Wie verhalte ich mich richtig in sozialen Netzwerken? Und was kann mit meinen Fotos und Daten im Internet passieren? Unsere Kakadu-Reporterin bringt Licht in den Datendschungel Internet.