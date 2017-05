Sendezeiten

"Fake News" - dieses Wort ist derzeit in aller Munde: Falschmeldungen, ob im Radio, Fernsehen, in der Zeitung oder im Internet.

Fake ist ein englisches Wort; es bedeutet Schwindel. News ist das englische Wort für Nachrichten. Häufig werden sie im Internet verbreitet; das geht besonders schnell in sozialen Netzwerken, über Twitter, WhatsApp oder andere Dienste. "Fake News" per Internet über Klassenkameraden, Lehrer, Nachbarn oder Kollegen zu verbreiten, das kennen wir: Und wir nennen es Cybermobbing! Da wird gelästert, gehetzt, gespottet und gelogen – und der ganze Wortmüll in die Klasse, die Nachbarschaft oder die Firma gepostet. Damit auch ja alle mitlesen ...