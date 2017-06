Sendezeiten

Heute haben wir gleich zwei Filmtipps für euch: "Bob, der Baumeister - Das Mega Team" und "Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch!"

Stellt euch vor, ihr merkt, dass sich euer Lehrer regelmäßig in einen Frosch verwandelt, was würdet ihr dann tun? So ergeht es den Schülern in dem ersten Film, den euch Anne Wollner heute vorstellt: "Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch!". Und in Film Nr. zwei geht es um einen altbekannten Helden: Bob, den cleveren Baumeister. Er hat ein neues Abenteuer zu bestehen in "Bob der Baumeister - Das Mega Team".