Sendezeiten

Wer kennt sie nicht: die Schlümpfe. Schon eure Großeltern dürften mit den Comic-Zwergen groß geworden sein. Und nun gibt es bereits den dritten Schlümpfe-Film im Kino - in 3D versteht sich!

Die Schlümpfe wurden vor mehr als 50 Jahren von dem Belgier Hergé erfunden, der unter anderem auch Tim und Struppi und Lucky Luke zeichnete. NUn also ein neuer Kinofilm! In dem neuen Abenteuer "Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf" sprechen viele bekannte Schauspieler die Synchronstimmen. Papa Schlumpf wird von Heiner Lauterbach gesprochen, Clumsy von Tim Oliver Schultz, und noch dabei sind: Axel Stein, Iris Berben, Christoph Maria Herbst. Und ratet mal, wer Schlumpfine spricht, sie spielt in dieser Geschichte die Hauptfigur. Also es gibt viel zu sehen und zu hören! Mehr über das neue Schlumpfabenteuer erzählen euch Pablo, Linn, Lea und Filippa, die die kleinen blauen Kobolde richtig schlumpfig haben ...