Sendezeiten

Das freche Sams mit seinen blauen Wunschpunkten kommt zurück ins Kino!

Am Sonntag schien die Sonne, am Montag traf Herr Taschenbier seinen einzigen Freund Herrn Mon, Dienstag hatte er Dienst, Mittwoch war Mitte der Woche, Donnerstag donnerte es, Freitag hatte er frei – und am Samstag trifft Herr Taschenbier plötzlich das Sams ...

Die "Sams"-Geschichten von Paul Maar kennen viele, viele Kinder - und Erwachsene. Der erste "Sams"-Band erschien 1973, mittlerweile sind es sieben; es gibt Sams-Theaterstücke, Sams-Hörbücher - und natürlich auch Sams-Filme. Nun kommt der erste Sams-Film aus dem Jahr 2001 zurück ins Kino - diesmal digital aufgepeppt, zu Ehren von Paul Maar, der im Dezember 80 Jahre alt wird!

Anna Wollner hat die neue digitale Sams-Ausgabe bereits gesehen.