Sendezeiten

Der Preis für das beste Kinderhörbuch des Jahres geht in diesem Jahr an eine Geschichte, die euch mit zurücknimmt in eine Zeit, in der ihr noch gar nicht auf der Welt wart.

Die Geschichte von Paul spielt in der DDR, also in der Deutschen Demokratischen Republik. Das Land gab es bis 1990; Deutschland war damals geteilt, in einen Ost- und einen Westteil. Paul ist ein Kind wie ihr, aber er lebt im Osten - eben in der DDR - und er stolpert regelrecht in eine Abenteuergeschichte hinein, die dann aufregend bis zum letzten Moment bleibt. So klingt ja auch schon der Titel: "Im Labyrinth der Lügen" . Das Hörbuch dazu hat in diesem Jahr den Deutschen Hörbuchpreis bekommen. Eingelesen hat es Stefan Kaminski; er ist nicht nur ein sehr bekannter Stimmakrobat und toller Vorleser, dieses Mal passen die Geschichte und er besonders gut zusammen. Das hat er Ryke erzählt, die ihn getroffen hat und euch das Gewinnerhörbuch vorstellt. Die Angaben zu dem Hörbuch: "Im Labyrinth der Lügen" Nach dem gleichnamigen Buch von Ute Krause, gelesen von Stefan Kaminski Verlag: cbj audio, 2016 ISBN: 978-3-8371-3420-9