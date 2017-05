Sendezeiten

Im Streichespielen sind Miles & Niles die Größten. Jeder für sich ist schon ziemlich pfiffig – aber jetzt, wo sie sich zusammengeschlossen haben, sind sie ein unschlagbares Trickser-Duo!

Am meisten Spaß macht es ihnen, wenn sie ihren Schulleiter ärgern können. Wie erfolgreich sie damit sind, konntet ihr schon in dem ersten Buchvon Jory John und Mac Marnett nachlesen. Für die Fans von Miles und Niles gibt es aber bereits ein zweites Buch über die beiden Trickser. Darin wird es ganz schön eng für die beiden Freunde, aber sie wissen sich zu wehren. Und deshalb heißt das zweite Buch auch: "Schlimmer geht immer". Wenn ihr nicht selber lesen mögt, könnt ihr euch die Geschichten über Miles und Niles vorlesen lassen, der bekannte Schauspieler Christoph Maria Herbst hat das für euch getan.



Regine Bruckmann und die Kinder des Leseclubs der Nord-Grundschule in Berlin-Zehlendorf haben sich das Hörbuch "Schlimmer geht immer" angehört und wissen deshalb schon, welche Streiche sich Miles und Niles diesmal ausgedacht haben.

Jory John, Mac Barnett

Miles & Niles - Schlimmer geht immer

Die Miles & Niles-Reihe (2)

Ungekürzte Lesung mit Christoph Maria Herbst

Ab 8 Jahren

Hörbuch CD ISBN: 978-3-8445-2129-0

