Sendezeiten

In Frankfurt am Main und in Leipzig gibt es eine Bibliothek, die alle in Deutschland erscheinenden Bücher sammelt. Ein spannender Ort. Das Problem ist nur: Kinder dürfen da nicht rein. Eigentlich.

Erst ab 18 Jahren kann man einen Benutzerausweis beantragen und hier Medien ausleihen. Und dazu gehören nicht nur Bücher, sondern auch Zeitschriften, Computerspiele, CDs und vieles andere. Aber Kakadu wäre nicht Kakadu, wenn wir nicht eine Extra-Erlaubnis bekommen hätten. Unsere Reporterin hat gemeinsam mit Kindern aus Frankfurt und Umgebung die Deutsche Nationalbibliothek besucht.