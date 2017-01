Sendezeiten

Hast du ein bisschen Zeit für mich? So ungefähr zwei Gramm? Wenn jemand so etwas sagt, dann spinnt der doch. Denn Zeit in Gramm gibt es nicht - aber in Sekunden. Das wissen wir, weil wir sie messen.

Aber: Wenn man Zeit nicht messen würde, würde man dann überhaupt wissen, dass es sie gibt?

Diese Frage hat Kakadu Reporterin Babette Braun einem Zeit-Philosophen und den Reporterkindern Katharin, Lukas, Martin und Max gestellt. Lukas und die anderen fanden die Frage etwas seltsam. Für ihn ist es ganz klar, wie er Zeit bemerkt ...