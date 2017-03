Sendezeiten

In einem guten Monat ist Ostern - und damit die Vorfreude schon mal so richtig steigt, kommt am Donnerstag ein Film ins Kino, in dem es um Osterhasen geht.

Der Film heißt "Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei" und basiert auf dem Kinderbuch-Klassiker "Die Häschenschule". Hauptfigur ist Max, ein kleiner Hase aus der Großstadt, der sich nichts sehnlicher wünscht, als bei der knallharten Hasen-Gang, den "Wahnsinns-Hasen", aufgenommen zu werden. Als er seinen Kumpels beweisen will dass er auch wirklich das Zeug dazu hat, kommt es zu einem Zwischenfall, der ihn an die verborgene Osterhasenschule auf dem Land verschlägt ... Kakadu-Filmreporterin Anna Wollner sagt euch, ob ihr ins Kino gehen solltet oder nicht.