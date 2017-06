Sendezeiten

Jedes Jahr erscheinen mehrere Tausend Bücher. Wie soll man da den Überblick behalten und wissen, welches denn jetzt interessant ist? Die Internetseite "Bücherkinder" gibt Auskunft.

Wie der Name schon verrät, schreiben hier Kinder und Jugendliche. Seit Februar gibt es sogar eine richtige Bücherkinder-Redaktion: Einmal in der Woche treffen sich hier lesebegeisterte Kinder im Literaturhaus "Ulla-Hahn-Haus" in Solingen zu einer Art Redaktionssitzung, in der sie lernen, gemeinsam Bücher zu bewerten und Buchtipps zu schreiben.

Hier rezensieren dann also Kinder für Kinder. Kakadu-Reporterin Yesim Ali Oglou war bei einer Redaktionssitzung dabei.

Weitere Informationen über die Bücherkinder findet ihr hier: