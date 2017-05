Sendezeiten

Was zwitschert denn da? Was ist das für eine Blume oder für ein Baum? Mit einer neuen App könnt ihr die Berliner Stadtnatur erkunden.

In einer Stadt wie Berlin gibt es viel in der Natur zu entdecken. Aber oft wissen wir nicht, welcher Vogel da gerade im Gebüsch singt, oder wie die schöne Blume heißt, die wir am Wegrand entdecken. Da hilft die neue App "Naturblick - Stadtnatur entdecken"; sie wurde vom Museum für Naturkunde in Berlin entwickelt und ist für Erwachsene und für Kinder.

Unser Computer-Experte Thomas Feibel hat sie getestet und ist begeistert!



Wie heißt die App?

Naturblick - Stadtnatur entdecken

Worum geht es dabei?

Du kannst damit in der Stadt und Umgebung Tiere und Pflanzen bestimmen.

Ist das leicht?

Ja, sehr einfach zu bedienen.

Was kann ich genau machen?

Du findest ein Tier, Z.B. ein Schmetterling und kannst seinen Namen mit der App herausfinden.

Macht das auch auf Dauer Spaß?

Ja, weil es immer wieder neue Tiere zu entdecken gibt.

Was kostet das Spiel?

Nichts

Wertung

6 Kakadus

Mehr Informationen zu der App findet ihr hier: