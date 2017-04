Sendezeiten

Das Buch handelt von einem sehr griesgrämigen und bösartigen alten Mann - für den der Autor und Zeichner Allen Say ein echtes Vorbild in seiner eigenen Familie hatte.

Allen Says Onkel war immer so böse und gemein, als Allen noch ein Kind war und eine Zeit lang bei ihm wohnen musste. Viele seiner Erinnerungen aus seiner Kindheit in Japan hat Allen Say durch seine wunderschönen Bilderbücher für Kinder zu neuem Leben erweckt.