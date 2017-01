Sendezeiten

Für immer leben, niemals sterben, wie wäre das?

Der Tod ist das Thema eines außergewöhnlichen neuen Gedichtbandes der niederländischen Autorin Bette Westera. Ob in tieftraurigen Abschiedsgedichten, kuriosen Grabinschriften für Haustiere oder in Erzählungen über verschiedene Arten des Trauerns in anderen Ländern – dieses Buch bringt einem die Themen Tod und Abschied sanft und spürbar näher.

Ilka Lorenzen hat zusammen mit Schulkindern eine Lesung von Bette Westera in Berlin besucht und das Buch auch nochmals gemeinsam mit Selma genauer angeschaut.

Hier erfahrt ihr noch mehr über das Buch.