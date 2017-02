Sendezeiten

Es ist Karneval - und dazu gehört das Verkleiden unbedingt dazu: Als was geht ihr? Als Piratin, Astronaut oder Cowboy?

Seit dem 11.11., 11 Uhr 11 befinden wir uns ja schon in der so genannten 5. Jahreszeit. Aber so richtig jeck und närrisch geht es seit Altweiber, also seit dem letzten Donnerstag, zu. Ob Groß oder Klein, die meisten sind diesen Tagen verkleidet, gehen auf Karnevalspartys und natürlich auch zu den Karnevalsumzügen. Zum Beispiel in Düsseldorf; dort war Yesim Ali Oglou unterwegs. Sie wollte wissen, was Kindern an Karneval gefällt und als was sie sich verkleiden.