Am Karfreitag präsentiert Euch Fabian:

König Haltewort will immer Wort halten, auch wenn ihm das schier unlösbare Probleme beschert. Der sterbenden Königin hatte er versprochen, an der gerade geborenen Prinzessin Mutterstelle zu vertreten. Glücklicherweise geschieht ein Wunder, ihn beißt ein Floh. Wenn der sich am königlichen Blute sättigt, gedeiht auch die Prinzessin. So werden beide, Floh und Königskind, erwachsen. Alle könnten zufrieden sein, wäre die Prinzessin nicht so neugierig.

"Hüpfenstich"

Von Waltraud Meienreis

Nach dem Märchen von Clemens Brentano

Regie: Manfred Täubert

Mit: Thomas Wolff, Hans Joachim Hanisch, Renate Pick, Dietmar Obst, Edgar Harter, Horst Torka, Christa Keller, Gertraud Klawitter

Produktion: Rundfunk der DDR 1983





Waltraud Meienreis, geb. in Berlin geboren, schreibt für Hörfunk, Fernsehen, Film und Theater. Für ihre Kinderhörspiele wurde sie mehrfach ausgezeichnet

Plot

"Titel"

Legende

Autor, geb.