Sendezeiten

Mit dem letzten Drachen im Königreich will die Prinzessin selbst kämpfen.

Der letzte Drache

Drachen waren einst so häufig wie Autos. Da war es für Könige kein Problem, ein Exemplar zu finden, welches einem die eigene Königstochter raubte, damit ein kühner Königssohn sie wieder befreien konnte. Leider ist das lange her, und nur noch ein einziger Drache übrig. Die Königstochter will viel lieber selbst mit dem Drachen kämpfen, denn so gut fechten wie sie, kann kein Königssohn weit und breit.

Ein Königssohn, zwei Mäuse und mehrere Küchenmädchen

Man weiß ja, was passiert, wenn zur Taufe einer Prinzessin nicht alle Feen eingeladen werden. Aber der König wird in den Krieg gerufen, gerade als er die Einladungen schreibt, und da passiert es eben doch. Eine Fee wird nicht eingeladen. Sie erscheint natürlich trotzdem zum Fest. Böse ist sie sowieso, aber nun ist sie auch noch beleidigt. Ihrem Furcht erregenden Auftritt verdankt der Königssohn seine Angst vor Katzen und diese komische Prophezeiung, nach der er sich in ein Küchenmädchen verliebt, aber ein Wesen mit vier Händen und ohne Füße heiratet.



"Drachen, Katzen, Königskinder"

Von Judith Ruyters

Nach zwei Geschichten von Edith Nesbit

Übersetzt von Sybil Gräfin Schönfeldt



Regie: Walter Niklaus

Komposition: Michael Hinze

Mit: Eva Weißenborn, Maria Kwiatkowski, Oliver Urbanski, Hilmar Eichhorn, Peer-Uwe Teska, Ellen Hellwig, Martin Seifert, Max Urlacher, Kathrin Angerer, Angelika Waller, Carmen-Maja Antoni, Walter Niklaus, Conny Wolter, Corinna Waldbauer, Christina Weidemann

Produktion: MDR 2006

Edith Nesbit, (1858-1924) ist eine der bekanntesten britischen Kinderbuchautorinnen, die mehr als vierzig Bücher veröffentlicht hat. Zu ihrem umfangreichen Werk gehören die Geschichten "Die Schatzsucher", "Der verzauberte Garten" und "Die Kinder von Arden".