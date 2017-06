Sendezeiten

Stellt euch vor: eure Fußball-Mannschaft ist die beste in ganz Deutschland. Und im nächsten Jahr tritt sie mit genau denselben Spielern an - und wird wieder Deutscher Meister! Das ist bisher nur einmal in Deutschland passiert ...

Nein, der FC Bayern war es nicht. Die Münchner hab zwar die meisten deutschen Meistertitel gesammelt, aber nur Borussia Dortmund schaffte jemals das Kunststück – mit genau derselben Aufstellung zwei Jahre hintereinander Deutscher Meister zu werden. Das ist genau 60 Jahre her ...