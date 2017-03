Sendezeiten

Hohe Wellen, tiefe See - das Wissenschaftsjahr 2016*17 stellt Meere und Ozeane in den MIttelpunkt. Was an diesem Thema faszinierend ist, das weiß Ulrich Bathmann, Direktor des Leibniz-Institutes für Ostseeforschung Warnemünde.

Wie sieht eigentlich das Leben auf einem Forschungsschiff aus? Wie ist das, wenn man wochenlang auf hoher See unterwegs ist, ohne Land oder Hafen in Sicht? Und warum fahren Forscher überhaupt zur See und was machen sie da? Diese Fragen kann Professor Ulrich Bathmann beantworten, der von sich selber sagt: "Wasser war immer mein Ding."