Sendezeiten

Deutschland hat einen neuen Bundespräsidenten: Frank-Walter Steinmeier. Er wurde gestern in Berlin gewählt. Was ist das für ein Mann, der in den nächsten fünf Jahren unser Staatsoberhaupt ist?

Gestern war es mächtig voll im Bundestag. Der Bundespräsident wurde gewählt - von der Bundesversammlung. Die besteht aus den Politikern des Bundestages und Vertretern aus aus den 16 Bundesländern in Deutschland, ingesamt 1.260 Menschen! Dafür wurde extra der Sitzungssaal umgebaut, damit die alle Platz hatten! Es gab fünf Kandidaten, aber eigentlich war vorher schon klar, wer das höchste Amt in unserem Land bekommen würde: Es ist Frank-Walter Steinmeier. Er ist schon lange Politiker für die SPD und war bisher unser Außenminister. Mehr über das neue Staatsoberhaupt weiß Falk Steiner aus unserem Hauptstadtstudio.