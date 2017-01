Sendezeiten

Lesungen aus Büchern kennen wir, aber was passiert bei einer Comic-Lesung? Wie vermittelt man dabei die lustigen Bilder mit ihren Sprechblasen?



Es ist fast wie im Kino. Der Raum ist dunkel, aber vorn an der Wand ist eine große Leinwand hell erleuchtet. Davor sitzen in mehreren Reihen Kinder und Erwachsene. Aber auf der Leinwand wird kein Film gezeigt. Es sind zwar Bilder zu sehen, aber darauf bewegt sich nichts. So sieht es bei einer Comic-Lesung aus. Da werden die einzelnen Bilder eines Comics auf die Leinwand gestrahlt, wie ein Film, aber immer eines nach dem anderen. Die Geräusche, die zu den Bildern gehören, die macht ein Mann, der vor der Leinwand sitzt. Ralf Hutter hat zwei Comic-Lesungen für uns besucht.