Sendezeiten

Sie sind absolut niedlich: Eichhörnchen. Und mancher Spaziergänger würde sie am liebsten mit nach Haus nehmen ..

Aber ein Eichhörnchen als Haustier - das klappt nicht. Denn so süß sie sind: Eichhörnchen sind Wildtiere und lieben die Freiheit Das hat Ursel Böhm herausgefunden. Sie hat eine Eichhörnchen-Auffangsstation in München besucht; dort werden Eichhörnchen aufgepäppelt, die in Not sind.