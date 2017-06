Sendezeiten

"Harry Potter and the Philosopher's Stone" - unter diesem Titel wurde am 26. Juni 1997 der erste Harry-Potter-Band in der britischen Originalfassung veröffentlicht.

Aus Langeweile entstehen manchmal die genialsten Ideen. Als im Sommer 1990 ein verspäteter Zug Richtung London zuckelt, sitzt in einem der Wagen eine 25-jährige Frau, der plötzlich ein ganzes Feuerwerk durch den Kopf schießt: "Ein Junge, der nicht weiß, dass er ein Zauberer ist, geht zur Zauberschule. … da sind vier Häuser, da sind Hausgeister ... was unterrichten sie da, welche Fächer haben sie, wer sind die Lehrer?" Sieben Jahre später erscheint dann die erste der Harry-Potter-Geschichten, die sich J.K. Rowling ausgedacht hat. Die Bücher wurden inzwischen in 79 Sprachen übersetzt und mehr als 450 Millionen Mal verkauft.