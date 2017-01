Sendezeiten

Im Januar 2007 fegte der Orkan Kyrill über Europa hinweg. Vom 18. auf den 19. Januar überquerte er Deutschland und legte dort das Leben lahm. Schulen wurden geschlossen, der Zugverkehr eingestellt und viele Menschen blieben zuhause.

Mit bis zu 200 Stundenkilometern sauste der Sturm übers Land und richtete viele Schäden an. Allein in Südwestfahlen wurden 20 Millionen Bäume umgerissen. Die wurden nicht nur abtransportiert und verarbeitet, sondern an einer Stelle auch liegengelassen. Der Forstbetrieb Schanze im Sauerland hat dort aus einer Sturmholzfläche den Kyrill-Pfad gemacht. An dieser Stelle können die Wanderer erleben, was passiert, wenn man die Natur einfach in Ruhe und sich selbst überlässt.

Brigitte Jünger hat zusammen mit Ann-Kathrin, Yasmin und Lars den Kyrill-Pfad besucht und dort den Ranger Norbert Hoffmann getroffen.