Sendezeiten

"Danke schön, gleich wird´s grün" Warum es in der Stadt Marl sprechende Ampeln gibt. Weitere Themen dieser Sendung: Der Lichtputzer", ein ausgestorbener Beruf – "Gipfelstürmer", wenn Kinder klettern lernen und das "Sommerrätsel"

In der Stadt Marl gibt es sprechende Ampeln. Drückt man den Knopf an der Ampel hört man: "Danke schön, gleich wird’s grün ..." Was mit wenigen Ampeln anfing, ist inzwischen an vielen Stellen in der Stadt Marl mit ihren 87.000 Einwohnern zur Regel geworden. Und das nicht aus dem Grund, die Wartezeit zu verkürzen, sondern weil sprechende Ampeln sicherer sind. Ursprünglich war das eine Idee für Blinde oder Menschen, die nicht gut sehen können. Doch dann stellten die Verkehrsplaner fest, auch für Kinder wird der Straßenverkehr dadurch weniger gefährlich. Denn, man sieht nicht nur, sondern hört auch, dass die Ampel gleich grün wird. Das hilft gerade auch dann, wenn man abgelenkt ist.

Auch eine Ampel, aberdings für Schiffe und nicht ganz so leicht zu lesen. (Thomas Schildknecht)

Solche hilfreichen Regelungen gibt es auch in anderen Ländern. In Spanien leuchten z.B. Fußgängerampeln nicht nur grün, sondern das grüne Männchen auf der Ampel bewegt sich auch noch ganz schnell. Es sieht so aus, als ob es läuft. Die sprechende Ampel aus Marl jedenfalls ist bereits von anderen Städten angefragt worden. Denn die Technik, mit der das funktioniert, ist einfach und kann auch problemlos woanders installiert werden. Und dann kann es auch woanders heißen: "Danke schön, gleich wird’s grün ..."

Außerdem könnt Ihr an diesem Infotag eine weitere Folge der Ausgestorbenen Berufe hören. Diesmal:

"Der Lichtputzer" Von Michaela Vieser

"Die Gipfelstürmer - Wenn Kinder Klettern lernen." Von Anne Müller.

Und natürlich ein neues "Sommerrätsel" Von Annette Bäßler.