Sendezeiten

Jeder Lift hat seine Besonderheit. Und wer sie nicht richtig benutzt, der kann sich verletzen. Unsere Reporterin gibt euch Tipps, was ihr beachten solltet.

Um die Berge beim Skifahren sicher hinunter zu kommen, muss man viel üben. Das gilt aber auch für die Benutzung von den verschiedensten Liften. Hilde Braun war für uns im Paznauntal unterwegs. Das ist in Österreich, dazu gehören zum Beispiel die Orte Ischgl, Galtür, See und Kappl. Sie war für uns auf der Piste und in verschiedenen Liften.