Sendezeiten

Im Supermarkt gibt es in der Regel kein schräges Obst und kein krummes Gemüse. Warum eigentlich?

Schließlich wächst in der Natur nicht immer alles gerade. Wer einen Garten hat, der weiß: Krumme Gurken und knubbelige Erdbeeren sind ganz normal und ziemlich häufig. Aber im Supermarkt ist davon nicht zu finden. Unsere Kakadu-Reporterin hat sich gefragt, warum das so ist. Und was mit all den Leckereien passiert, die offenbar zu schräg sind, um sie zu verkaufen.