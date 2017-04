Demokratie – das ist ein sehr altes Wort. Es stammt von den alten Griechen und bedeutet: die Herrschaft des Volkes.

In Deutschland leben wir in einer solchen Demokratie: Wir wählen die Politiker, die uns vertreten selbst. Über uns herrscht kein König oder Kaiser. Und wir haben Rechte, die wir auch einklagen können. Und was gehört noch dazu?