Sendezeiten

Das Fahrrad feiert in diesem Jahr 200-jährigen Geburtstag! Was hatte die 3. Berliner Fahrradschau alles zu bieten?

So alt und doch so fit! Das zeigte sich am Wochenende auch auf der 3. Berliner Fahrradschau. Anlässlich des Jubiläums ließ sie sich nicht lumpen und bot den Tour de France Siegern von Morgen ein besonderes Programm: Es gab eine Rennstrecke für "Pedalhelden", Informationen zur Sicherheit rund ums Rad - und natürlich auch die neuesten Fahrradmodelle. Und echte Fahrrad-Weltmeister waren auch dabei ...