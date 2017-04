Sendezeiten

Es gibt viele Bereiche, in denen man kreativ sein kann: Beim Malen, Basteln oder Musizieren.

Auch Nähen kann kreativ sein, aber da denkt man häufig entweder an Änderungsschneider oder an Mütter, die irgendwas flicken oder etwas für ihre Kinder nähen. Aber immer mehr Kinder haben Lust, mal selber kreativ zu werden und etwas zum Anziehen zu entwerfen. Das können sie beispielsweise in Kursen lernen. Viele Stoffläden bieten solche Nähkurse für Kinder an. Kakadu-Reporterin Yesim Ali-Oglou hat so einen Workshop in dem Stoffladen "Nähszene" in Düsseldorf besucht.