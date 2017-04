Sendezeiten

Zu Ostern steht bei uns für viele das Färben und Verstecken von Eiern im Mittelpunkt. In Rumänien gibt es noch andere Osterbräuche.

Zum Beispiel Kerzen (wie ihr sie auch oben auf dem Foto vom Gottesdienst sehen könnt) spielen in Rumänien zu Ostern eine wichtige Rolle. Ostern ist aber nicht nur das wichtigste Fest der christlichen Welt - auch schon in vorchristlicher Zeit gab es Bräuche rund um den Frühlingsbeginn. Und an einigen Orten haben diese überlebt, etwa in kleinen Dörfern Rumäniens. Wie dort auf dem Lande aber auch in der Großstadt ungarische und rumänische Kinder mit ihren Eltern und Großeltern dieses Fest feiern, das erfahrt ihr bei eurer Sendung mit dem Vogel.