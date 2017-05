Sendezeiten

"Einigkeit und Recht und Freiheit ...", so heißt es in der deutschen Nationalhymne. Sie sind die wichtigsten Merkmale einer Demokratie, in der das Volk das Sagen hat.

Aber was bedeuten diese Begriffe eigentlich genau? Welche Rechte und Freiheiten haben wir - und ist das überall auf der Welt so? Diesen Fragen geht Annette Bäßler in unserer heutigen Ausgabe unserer Reihe zur Demokratie nach.