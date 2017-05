Sendezeiten

Ein Dach ist etwas, das normalerweise nur der Schornsteinfeger betritt, wenn er den Schornstein durchpustet. Es sei denn, es gibt einen Dachgarten - dann sind dort auch schon mal Kinder unterwegs.

Wagnis 4 - so heißt ein großes Haus mit Dachgarten in München. Hier hat unsere Kakadu-Reporterin die Brüder Frederick und Jakob beim Gärtnern am Hochbeet auf dem Dach besucht.