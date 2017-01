Sendezeiten

Sie sind nicht unbedingt unsere Lieblingstiere: Spinnen. Und trotzdem faszinieren sie uns auch.

Immerhin können Spinnen so manches, was wir Menschen nicht können. Zum Beispiel einen langen Faden produzieren, mit dem sie sich aus luftiger Höhe abseilen können. Aber es gibt noch andere spannende Geschichten über diese Tiere zu erzählen. Und eine der vielen Spinnenarten hat es sogar zur Spinne des Jahres 2017 geschafft: die Spaltenkreuzspinne. Sie ist trotz ihrer versteckten Lebensweise in der Nähe von Häusern leicht zu entdecken.