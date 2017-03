Sendezeiten

Es ist Frühlingsanfang, und die Vögel kehren zurück. Frühmorgens hört man einige von ihnen schon zwitschern und "singen". Und das, obwohl es doch noch ganz schön kalt ist. Was sind das für frühe Vögel?

Das erklärt uns Manuel Tacke; er ist in der Naturschutzjugend beim NABU aktiv, das ist der Naturschutzbund Deutschland

Von ihm wollen wir erfahren, welche Vögel die ersten sind, die bei uns ankommen. Und wenn sie da sind, womit bauen sie ihre Nester für ihre Brut - und wie machen sie das? Gibt es da Vorlieben bei einigen Vögel? Und wenn die Kleinen dann geschlüpft sind, wer bringt ihnen das Singen bei? Und was haben diese Zugvögel angestellt in der Zeit, in der sie im warmen Süden überwintert haben?