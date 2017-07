Sendezeiten

Was macht ein Kaffeeriecher? Welcher Beruf versteckt sich hinter einem Abtrittsanbieter oder einem Fischbeinreißer? Außerdem könnt Ihr an diesem Infotag hören: "Gedichte im Brechthaus" "Die Migrations-Sonderausstellung in Mettmann"

